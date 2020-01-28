В Москве задержаны бывшие оперативники по делу Голунова

12:13 | 29.01.2020

Фото: Baza

В Москве задержали бывших оперативников УВД по ЗАО по делу Ивана Голунова. Об этом сообщает Baza, ссылаясь на собственные источники.



По словам источников, всех задержанных доставили на допрос в центральный аппарат СКР в Техническом переулке. Они проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Напомним, что летом этого года его задержали на одной из улиц Москвы, после чего в отношении него возбудили дело о хранении наркотиков. Голунова освободили только волны протестов, вспыхнувших в Москве. Уголовное преследование также прекратили.



Тогда же уволили несколько оперативников из УВД по ЗАО, которые, возможно, имели отношение к этой истории, в частности: Андрей Щиров, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов. Следственные действия в их отношениях не велись, а о возбуждении уголовного дела стало известно совсем недавно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»