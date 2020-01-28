Россия и мир
12:13 | 29.01.2020
Фото: Baza
В Москве задержаны бывшие оперативники по делу Голунова
По словам источников, всех задержанных доставили на допрос в центральный аппарат СКР в Техническом переулке. Они проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Напомним, что летом этого года его задержали на одной из улиц Москвы, после чего в отношении него возбудили дело о хранении наркотиков. Голунова освободили только волны протестов, вспыхнувших в Москве. Уголовное преследование также прекратили.
Тогда же уволили несколько оперативников из УВД по ЗАО, которые, возможно, имели отношение к этой истории, в частности: Андрей Щиров, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов. Следственные действия в их отношениях не велись, а о возбуждении уголовного дела стало известно совсем недавно.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:06 | 29.01.2020
Анатолий Литовченко предложил расширить программу «Земский доктор»
16:05 | 29.01.2020
На Южном Урале появится новое производство
15:58 | 29.01.2020
С 1 февраля транспортная карта может использоваться в качестве проездного в общественном транспорте Перми
15:54 | 29.01.2020
Москвичка украла в магазине аэропорта Кольцово дорогостоящие украшения
15:33 | 29.01.2020
На Вторчермете вместо детского сада появится жилая высотка
15:15 | 29.01.2020
31 января в Кировском районе Перми откроются две городские ярмарки
15:12 | 29.01.2020
В ТРЦ Екатеринбурга волонтеры и медики будут раздавать горожанам маски
14:55 | 29.01.2020
В школах Екатеринбурга не хватило мест для записи детей в первые классы
14:42 | 29.01.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов проверить статус платежей за тепло
14:24 | 29.01.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на архитектора Александра Кротова
14:14 | 29.01.2020
В музее МВД в Екатеринбурге прошли экскурсии для уральских студентов
13:55 | 29.01.2020
Три больницы Нижнего Тагила закрыли на карантин
13:34 | 29.01.2020
Жителям деревни под Нижним Тагилом вернули электричество спустя 13 лет
13:07 | 29.01.2020
В столицу Урала из Перми привезли 21 машину «скорой помощи»
12:40 | 29.01.2020
В Екатеринбурге начался ремонт трубопровода в районе Старая Сортировка
12:13 | 29.01.2020
В Екатеринбурге откроется ресурсный центр для пожилых людей
11:42 | 29.01.2020
«Уральские авиалинии» закрыли рейсы в Европу из-за коронавируса
11:20 | 29.01.2020
В Каменске-Уральском ищут пропавшую бабушку
10:59 | 29.01.2020
Больница Екатеринбурга закупила противочумные костюмы
10:50 | 29.01.2020
В Перми с 1 февраля появится тарифное меню, которое позволит экономить деньги при оплате в общественном транспорте
10:40 | 29.01.2020
Администрация Екатеринбурга покажет проект канатной дороги от Академического до Ботаники
10:19 | 29.01.2020
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для автобусного маршрута №53
10:01 | 29.01.2020
Пассажирку рейса Москва — Екатеринбург хотели снять с самолёта из-за детского горшка
09:48 | 29.01.2020
Баскетбольный клуб УГМК обыграл соперниц из Риги
09:32 | 29.01.2020
Прокуратура Екатеринбурга вмешается в ситуацию с протестующими водителями «скорых»
09:13 | 29.01.2020
В Нижнем Тагиле из-за «Лыжни России» изменится схема движения транспорта
22:45 | 28.01.2020
В Екатеринбурге на Сортировке горела квартира в 10-этажном доме
20:42 | 28.01.2020
В метро Екатеринбурга появились отремонтированные вагоны
19:15 | 28.01.2020
В Екатеринбурге состоялось вручение премии Павла Бажова
19:04 | 28.01.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего весной свердловчанина
18:53 | 28.01.2020
Пермский робот-продавец начал работать в московском аэропорту «Внуково»
18:44 | 28.01.2020
В Перми и Добрянке заменят лифты для 14 тысяч жителей
18:22 | 28.01.2020
Экс-глава департамента рекламы МУГИСО рассказал о причинах побега в письме из СИЗО
17:56 | 28.01.2020
На Ботанике заложат первый камень нового транспортно-посадочного узла
17:30 | 28.01.2020
Жительница Кировграда обвиняется в убийстве своего мужа