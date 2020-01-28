Новый министр связи предложил открыть силовикам доступ к персональным данным россиян

10:58 | 29.01.2020

Министр связи Максут Шадаев выступил с предложением открыть доступ к персональным данным россиян сотрудникам силовых органов, ведущим оперативно-розыскную деятельность, пишут «Ведомости».



Об этом говорится в презентации, подготовленной Шадаевым для рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». В частности, к 2024 году предлагается всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, в режиме онлайн предоставить доступ к информации о гражданах, например, государственным данным, данным банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. В настоящее время данную информацию возможно получить лишь по запросу через суд.

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