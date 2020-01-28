Россия и мир
10:52 | 29.01.2020
По данным экспертов, новый тип коронавируса попадет на территорию России в феврале
В докладе Чуланова говорится, что риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким». По его словам, это обусловлено несколькими факторами: передачей вируса воздушно-капельным путем; высоким темпом прироста заболеваемости; возникновением новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами; завозом вируса в 16 стран; высокой активностью миграции населения между Россией и Китаем, сообщает lenta.ru.
Ранее сообщалось, что 132 человека скончались и почти 6 тыс. заразились новым типом коронавируса в Китае.
© «Вечерние ведомости»
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