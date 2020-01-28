По данным экспертов, новый тип коронавируса попадет на территорию России в феврале

10:52 | 29.01.2020

Новый тип коронавируса может попасть на территорию России в феврале. Об этом сообщил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава России Чуланов, передает russian.rt.com.



В докладе Чуланова говорится, что риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким». По его словам, это обусловлено несколькими факторами: передачей вируса воздушно-капельным путем; высоким темпом прироста заболеваемости; возникновением новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами; завозом вируса в 16 стран; высокой активностью миграции населения между Россией и Китаем, сообщает lenta.ru.



Ранее сообщалось, что 132 человека скончались и почти 6 тыс. заразились новым типом коронавируса в Китае.

© «Вечерние ведомости»