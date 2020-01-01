Россия и мир
16:33 | 28.01.2020
В Кремле оценили высказывания Владимира Зеленского о вине СССР в разжигании Второй мировой
Ранее Зеленский в ходе визита в Польшу возложил на СССР часть вины за развязывание Второй мировой. Он сказал, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины, передает lenta.ru.
© «Вечерние ведомости»
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