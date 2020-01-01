В Кремле оценили высказывания Владимира Зеленского о вине СССР в разжигании Второй мировой

16:33 | 28.01.2020

В Кремле категорически не согласны с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который ранее возложил на СССР вину за «разжигание Второй мировой войны». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков. По его мнению, эта позиция оскорбительна для десятков миллионов граждан стран СНГ, чьи родные отдали свои жизни за освобождение Европы от фашизма.



Ранее Зеленский в ходе визита в Польшу возложил на СССР часть вины за развязывание Второй мировой. Он сказал, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины, передает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»