Бросивший своих сыновей в аэропорту Шереметьево мужчина сдался полиции

13:43 | 28.01.2020

Мужчина, оставивший двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, самостоятельно явился в отдел полиции в Ростовской области, сообщает «Комсомольская правда». Как отмечается, он уже дал признательные показания.



Как напоминает ren.tv, 26 января в аэропорту Шереметьево обнаружили двоих детей пяти и семи лет, оставленных без присмотра. С ними была записка, в которой отец попросил пристроить мальчиков в приют и обещал забрать спустя время. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

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