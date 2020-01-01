Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Иран препятствуют перемирию в Сирии

13:39 | 28.01.2020

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Циничные действия России, иранского режима, Хезболлах и режима Асада напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии. Мы обсуждаем эти варварские атаки и призываем к немедленному перемирию», - написал Помпео. Ранее появилась информация, что боевики атаковали нефтехранилища в Сирии.

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