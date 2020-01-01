Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в России в 2020 году

12:45 | 28.01.2020

Мясо, птица, молоко и молочная продукция в 2020 году могут вырасти в цене на 10–12%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, пишут «Известия».



Издание приводит расчеты замглавы управления макроэкономических исследований Виктории Павлюшиной. По ее словам, стоимость этих продуктов может увеличиться из-за роста издержек производителей. Так, с нового года повысились цены на сырье, тарифы на газ и электричество.



Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7%), а также на гречку (на 5–6%). Это связано с увеличением НДС для пальмового масла и сокращением площади под посевы гречихи.

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