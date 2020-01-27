Владимир Зеленский считает СССР причастным к развязыванию Второй мировой войны

12:22 | 28.01.2020

Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны. Об этом президент Украины заявил в Польше на памятных мероприятиях в Освенциме, передает Вести.ру. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил Зеленский.



Президент Украины призвал весь демократический мир объединить свои усилия, заявив, что сегодня ни Европа, ни мир не имеют права на безразличие и бездеятельность.



Как напоминает РИА «Новости», двадцать седьмого января отмечается международный день памяти жертв холокоста. В этот день в 1945 году РККА освободила лагерь смерти «Аушвиц–Биркенау» (Освенцим).

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