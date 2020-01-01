Пилот вертолета Коби Брайанта перед крушением увёл машину от жилых пригородов Лос-Анджелеса

17:26 | 27.01.2020

Жертв при крушении вертолёта, на котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, могло быть больше, если бы не действия пилота, сообщает телеканал WFAA. Пилот Ара Забаян в последний момент смог увести уже падающий вертолёт от Глендейла, жилого пригорода Лос-Анджелеса, и других населённых пунктов.



Катастрофа случилась вчера, 26 января. В результате крушения погибли пилот, Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна, и еще шесть человек.



Напомним, Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный победитель Олимпийских игр в составе сборной США.

© «Вечерние ведомости»