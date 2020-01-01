Путин поручил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года

17:08 | 27.01.2020

Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года, передает РИА «Новости». Срок выполнения поручения президента — 15 апреля 2020 года, ответственным назначен премьер-министр Мишустин.



В середине января, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин пообещал увеличить размер материнского капитала. В частности, родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего — государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки, сообщает lenta.ru.

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