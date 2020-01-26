Китайские ученые установили вероятный источник нового типа коронавируса

12:58 | 27.01.2020

Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса. Об этом сообщило Центральное телевидение страны. По данным экспертов, источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.



По результатам проверки в 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов в китайской Ухани, где, по предварительным данным, велась торговля дикими животными, обнаружены следы коронавируса.



По словам научного сотрудника центра Тан Вэньцзе, 2019-nCoV на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян, однако делать окончательный вывод об источнике вируса пока рано.

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