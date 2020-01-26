Самолет авиакомпании «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

12:50 | 27.01.2020

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» A330-343, на борту которого находятся более 250 человек, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании лайнера. «Он благополучно приземлился в Хабаровске, пострадавших нет. Оперативные службы уже приступили к обследованию воздушного судна», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.



После проверки борт вылетит в Москву, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

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