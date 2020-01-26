В Новосибирске из-за обильных снегопадов введен режим ЧС

12:21 | 27.01.2020

Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба введен в Новосибирске для устранения последствий обильных снегопадов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.



Как сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска, для обеспечения бесперебойной круглосуточной эксплуатации техники предприятий дорожно-эксплуатационного комплекса будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий.



Локоть уточнил, что основные риски связаны со сходом снега с крыш домов, на территории города зафиксировано несколько таких случаев.

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