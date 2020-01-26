Директор Гидрометцентра рассказал о погоде в России в феврале

11:36 | 27.01.2020

Погода в феврале в России окажется холоднее, чем в январе, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РБК. «Общий, фоновый прогноз — февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе», — заявил Вильфанд.



Он также уточнил, что сейчас Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который собирается обнародовать в скором времени.

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