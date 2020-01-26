Новый широкофюзеляжный лайнер Boeing 777X совершил первый испытательный полет

11:17 | 27.01.2020

Лайнер Boeing 777X завершил первый испытательный полет. Об этом сообщает сайт американской корпорации Boeing. Трансляция взлета и посадки велась на сайте авиапроизводителя. Всего лайнер провел в воздухе около 4 часов, после чего благополучно приземлился в Сиэтле.



В Boeing заявляют, что Boeing 777X будет самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным лайнером, оснащенным двумя двигателями. Самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров, передает rg.ru.

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