Глава Чувашской республики публично унизил сотрудника МЧС. Ранее он призывал «мочить» журналистов

16:49 | 24.01.2020

Фото: ТАСС

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины. Это произошло во время торжественного вручения новой техники на площади Республики в Чебоксарах.



В соцсетях появилось видео инцидента. На нём видно, как чиновник заставил одного из сотрудников МЧС буквально подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, а сам в это время улыбался.





Как заявили РИА Новости в пресс-службе республиканского МЧС, Игнатьев и начальник городской пожарной части давно знакомы, поэтому вся эта ситуация — "дружеская шутка".



Добавим, что на прошлой неделе Игнатьев оказался в центре ещё одного скандала. Тогда он обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»