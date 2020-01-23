Прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже двух российских дипломатов

15:36 | 24.01.2020

Болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже. О результатах расследования ведомство сообщило болгарскому МИД.



Было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии. Второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики, передает lenta.ru.



В судебной системе Болгарии объяснили, что предъявить обвинения им нельзя, поскольку они обладают дипломатической неприкосновенностью. В их отношении ведется досудебное расследование, отмечает «Интерфакс».



Напомним, в октябре 2019 года Болгария решила выслать первого секретаря посольства России по подозрению в шпионаже.

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