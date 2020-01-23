Все авиарейсы из китайского Уханя в Москву отменили из-за вспышки коронавируса

14:56 | 24.01.2020

Международный аэропорт Уханя «Тяньхэ» сообщил об отмене всех авиарейсов в Москву, передает РИА «Новости». Речь идет о трех рейсах в неделю, которые осуществляет перевозчик China Southern Airlines. Россия ограничения на полеты в Китай не вводила.



Напомним, Ухань является эпицентром заражения китайским смертельным коронавирусом. По последним данным, от коронавируса погибли 26 человек, 876 заразились. Большинство пострадавших находится в Китае, однако несколько случаев ранее выявили за его пределами: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, передает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»