В китайской провинции Хубэй закрыли десять городов из-за нового коронавируса

14:28 | 24.01.2020

Десять городов китайской провинции Хубэй приостановили транспортное сообщение из-за распространения нового типа коронавируса. Наиболее жесткий карантин действует в городе Ухань, где началась вспышка опасного заболевания, передает iz.ru.



Также ограничения коснулись городов: Чиби (534 тысячи человек), Эчжоу (1,08 миллиона), Хуанган (7,5 миллиона), Сяньтао (1,6 миллиона), Чжицзян (550 тысяч), Цяньцзян (963 тысячи), Хуанши (2,7 миллиона), Эньши (809 тысяч) и Сяньнин (2,5 миллиона).



Вспышка вирусной пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, началась в декабре прошлого года в Ухане. По последним данным, жертвой вирусной пневмонии стали 25 человек, всего известно о более 800 случаях заболевания в стране, отмечает РБК.

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