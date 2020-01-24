ФСБ задержала жителя Крыма, который создал тайники со взрывчаткой по задания украинских спецслужб

13:19 | 24.01.2020

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю

В Крыму задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб создал несколько тайников с компонентами взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления УФСБ.



По данным ведомства, в тайниках хранились девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов.



Суд избрал для крымчанина меру пресечения в виде заключения под стражу. В его отношении заведены уголовные дела по части 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»