Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

12:55 | 24.01.2020

Фото: РИА Новости

Владимир Путин назначил двух новых помощников президента. Ими стали бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин и экс-министр культуры Владимир Мединский.



Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и с момента публикации вступили в силу.



Добавим, что позиция помощника главы государства по экономике стала вакантной после назначения 21 января Андрея Белоусова первым вице-премьером РФ.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»