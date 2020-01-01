Власти Украины на 10 лет передадут управление железными дорогами немецкой компании

16:45 | 23.01.2020

Украина передает свои железные дороги в управление немецкой компании Deutsche Bahn на 10 лет. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что накануне был подписан меморандум с организацией, сообщает ИА RNS.



Планируется, что немцы займутся «реформированием управленческих механизмов» украинских железных дорог. Однако контроль над ними сохранит Киев.



Как добавил премьер, детали соглашения еще предстоит согласовать, однако «политическое решение» уже принято.

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