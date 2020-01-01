В Сиэтле в результате стрельбы один человек погиб и пятеро получили ранения

16:41 | 23.01.2020

Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Сиэтле, штат Вашингтон, сообщается в аккаунте городской полиции в Twitter. В результате стрельбы погиб человек и пятеро пострадали. Телеканал Fox со ссылкой на больницу сообщает, что раненым от 9 до 55 лет. Инцидент произошел на пересечении 4-й авеню и Пайн-стрит. Стрелявший скрылся, ведутся его поиски.

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