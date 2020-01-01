Московская полиция предотвратила в 2019 году почти 60 преступлений, связанных с терроризмом

15:44 | 23.01.2020

Фото: Коммерсант

Московская полиция отчиталась о предотвращении в прошлом году 59 преступлений террористической направленности.Эти данные были озвучены на заседании расширенной коллегии ГУ МВД Москвы.



«Выявлено 59 преступлений террористической направленности», - говорится в материалах, озвученных в четверг на заседании расширенной коллегии ГУ МВД.



Олег Баранов, глава полиции Москвы, в свою очередь сообщил, что совместно с управлением ФСБ по Москве и Московской области «к уголовной ответственности привлечено 51 лицо» в минувшем году.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»