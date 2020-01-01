В Австралии разбился тушивший лесные пожары самолет C-130 Hercules

14:19 | 23.01.2020

Американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules потерпел крушение во время тушения лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии. В результате авиакатастрофе погибли три человека. По данным Sydney Morning Herald, обломки самолета С-130 Hercules были обнаружены рядом с городом Кума на юге штата.



О причине случившегося пока неизвестно. Первоначально наземные службы потеряли контакт с пожарным самолетом, после чего началась поисково-спасательная операция.

© «Вечерние ведомости»