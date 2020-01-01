Дерипаска обвинил в бедности жителей России Центробанк РФ

14:03 | 23.01.2020

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности жителей России, об этом он написал в своем Telegram-канале. По мнению бизнесмена, вину за стагнацию последних лет несет Центробанк. «Обладая значительным количеством полномочий, мегарегулятор занимается консолидацией отрасли, создавая таким образом вещь в себе», — написал он.



По словам Дерипаски, финансовый регулятор вместо реальных мер для улучшения экономических показателей занимается «консолидацией отрасли» и создает «вещь в себе».



Чтобы изменить ситуацию, указал Дерипаска, необходимо внести изменения в документы, регламентирующие деятельность ЦБ. В частности, добавил он, необходимо зафиксировать задачу снижения бедности, экономического роста и создания новых рабочих мест, передает lenta.ru.

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