Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России из опасений уголовного преследования

13:34 | 23.01.2020

Российский комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого полиция в настоящий момент проверяет на предмет оскорбления чувств верующих, покинул территорию России, передает russian.rt.com.



«Он действовал на опережение, это его личный выбор. Так как пока ему ничего не вменяют, он спокойно прошел погранконтроль», — сказал его адвокат Леонид Соловьев. Отъезд Долгополова подтвердил изданию Baza концертный директор популярного комика Армен Гандилян. По его словам, парень переживает из-за того, что против него могут возбудить уголовное дело, и на всякий случай решил уехать.



Как напоминает РБК, накануне, 22 января, Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из петербургских баров заинтересовалась полиция. Сотрудники полиции запросили у бара информацию о комике и дате его выступления, которое было опубликовано на YouTube. Запись выступления была опубликована 5 апреля, ролик набрал более 2,7 млн просмотров.

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