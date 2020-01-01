Аналитики предсказали подорожание сигарет в 2020 году на 20-25%

13:24 | 23.01.2020

В Аналитическом центре при правительстве России считают, что цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут возрасти на 20-25% из-за дополнительных затрат производителей на маркировку сигарет и повышения акцизов, передает russian.rt.com. Напомним, с 1 марта 2019 года производителей обязали печатать на каждой упаковке цифровой код Data Matrix. Он наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.



Среди других причин роста цен замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина назвала инвестиции табачных компаний в производственные процессы, а также увеличение акцизов. С 1 января для сигарет, нагревательного табака и вейпов они выросли примерно на 4%, передает РБК.

© «Вечерние ведомости»