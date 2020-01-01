Путин прибыл в Израиль на День памяти жертв Холокоста

13:14 | 23.01.2020

Путин прибыл в Израиль, где встретится с президентом и премьер-министром этой страны Ривлином и Нетаньяху, а также примет участие в международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», передает РИА «Новости». Как отмечает russian.rt.com, на форум соберутся порядка 50 глав государств и правительств, в том числе президенты Франции и Украины, вице-президент США, руководство Европейского союза.



Путин также примет участие в торжественной церемонии открытия в центре Иерусалима бронзовой стелы «Свеча памяти» и церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

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