Бывший министра труда Максим Топилин стал главой Пенсионного фонда

13:06 | 23.01.2020

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.



Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.



Напомним, в предыдущем правительстве Топилин занимал пост министра труда и соцзащиты.

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