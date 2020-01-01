Российские спецслужбы вычислили источник сообщений о минировании

13:00 | 23.01.2020

ФСБ вычислила зарубежный сервис, с которого поступали тысячи анонимных ложных сообщений о «минировании» российских судов, школ и других общественных зданий, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ. Как отмечают силовики, сервис Startmail.com находится в Нидерландах.



Через данный почтовый сервис осуществлялись массовые рассылки сообщений о минировании различных объектов на территории России. Письма поступали с 28 ноября 2019 года.



С 23 января на основании представления Генпрокуратуры вместе с Роскомнадзором заблокировали доступ к информационным ресурсам сервиса Startmail.com.

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