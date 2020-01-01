В Минздраве считают новый коронавирус из Китая угрозой населению России

17:13 | 22.01.2020

Распространяющийся на территории Китая новый коронавирус представляет биологическую угрозу для населения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минздрава Сергея Краевого.



В ходе рассмотрения законопроекта о биологической безопасности в Госдуме у него спросили о конкретных угрозах. Краевой отметил, что может назвать только несколько и продемонстрировать это на примерах из повседневной жизни. По его словам, речь идёт, в частности, об изменении свойств и форм патогенных агентов, а также характеристик и мест обитания их переносчиков.



«И наиболее яркий пример... — это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — цитирует замглавы Минздрава РИА Новости.

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