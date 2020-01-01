 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Россия и мир


Главная

17:13 | 22.01.2020

В Минздраве считают новый коронавирус из Китая угрозой населению России

Распространяющийся на территории Китая новый коронавирус представляет биологическую угрозу для населения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минздрава Сергея Краевого.

В ходе рассмотрения законопроекта о биологической безопасности в Госдуме у него спросили о конкретных угрозах. Краевой отметил, что может назвать только несколько и продемонстрировать это на примерах из повседневной жизни. По его словам, речь идёт, в частности, об изменении свойств и форм патогенных агентов, а также характеристик и мест обитания их переносчиков.

«И наиболее яркий пример... — это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — цитирует замглавы Минздрава РИА Новости.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:45 | 22.01.2020
В Екатеринбурге полицейские обнаружили крупный подпольный склад немаркированного табака

19:08 | 22.01.2020
С начала января с улиц Перми отловлено 70 безнадзорных животных

19:03 | 22.01.2020
Депутаты Пермской гордумы: «Реализация инвестиционных программ – один из приоритетов года»

18:59 | 22.01.2020
Депутаты предложили поддержать изменения в Генеральном плане города Перми и в Правилах землепользования и застройки

18:56 | 22.01.2020
В мэрии подвели итоги конкурса «Новогодний Екатеринбург – 2020»

18:54 | 22.01.2020
Депутаты Пермской городской Думы обсудили ряд социально значимых проектов

18:51 | 22.01.2020
Пермские депутаты продолжат обсуждение транспортной реформы 27 января

18:29 | 22.01.2020
Екатеринбург встал в многокилометровые пробки

18:05 | 22.01.2020
В Пермском крае за год открылось 37 новых точек по сбору батареек

18:01 | 22.01.2020
24 января в Перми начинают работать первые в этом году городские ярмарки

18:00 | 22.01.2020
В Екатеринбурге закрасили Иисуса

17:57 | 22.01.2020
За пять лет высокоскоростной интернет был проведен в 237 селах и деревнях Прикамья

17:43 | 22.01.2020
Учёные УрФУ предложили препарат против коронавируса в Китае

17:30 | 22.01.2020
В Среднеуральске мужчина с ножом попытался ограбить отделение почты

17:27 | 22.01.2020
В Свердловской области отремонтировали дорог больше, чем планировалось

17:08 | 22.01.2020
В 2019 году на Урале изъято 3,5 тыс. «серых» SIM-карт

16:56 | 22.01.2020
УМВД: в Екатеринбурге растет число мошенничеств

16:55 | 22.01.2020
Движение по автодороге Пермь-Екатеринбург восстановлено

16:50 | 22.01.2020
В Перми выдано разрешение на строительство детского сада в микрорайоне Вышка-2

16:45 | 22.01.2020
В Перми в феврале пройдёт «Кубок поколения 2020»

16:43 | 22.01.2020
Впервые в Екатеринбурге пройдет финал России по страйкболу «Battle Arena»

16:32 | 22.01.2020
Пермская опера представит одну из лучших акустических конструкций в России

16:25 | 22.01.2020
Архитекторы планируют создать «пешеходный оазис» на площадке перед УрГЭУ

16:07 | 22.01.2020
В Екатеринбурге вновь пройдёт онкосубботник

15:43 | 22.01.2020
Подробности биографий новых кураторов Универсиады в Екатеринбурге

15:08 | 22.01.2020
Доставщик еды в Екатеринбурге оказался наркокурьером

14:50 | 22.01.2020
БК «Уралмаш» обыграл «Урал» со счётом 76:74

14:25 | 22.01.2020
Небольшой снег, на дорогах гололедица: погода на Среднем Урале на конец недели

14:09 | 22.01.2020
В Пермском университете отпразднуют День студента

14:08 | 22.01.2020
Пермский край обеспечит всех школьников начальных классов горячим питанием с 1 сентября

14:06 | 22.01.2020
Из-за оттепели Пермь лишится части ледового городка

13:52 | 22.01.2020
На трассе Пермь-Екатеринбург из-за аварии ограничили движение

13:39 | 22.01.2020
В Ревде пропал мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

13:01 | 22.01.2020
В Каменске-Уральском будущие первоклассники готовятся к поступлению в новую школу

12:49 | 22.01.2020
Объекты компании «УГМК-Застройщик» снова признаны одними из лучших

12:31 | 22.01.2020
Парк «Уральских авиалиний» пополнил новый Airbus A321neo





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 