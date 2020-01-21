По данным СМИ, власти США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии

12:48 | 22.01.2020

Администрация президента США Дональда Трампа намерена расширить список стран, гражданам которых может быть ограничен въезд на территорию Соединенных Штатов, в него, в том числе, попали Белоруссия и Киргизия, сообщают источники изданий The Wall Street Journal и Politico. В этот список также могут войти Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан и Танзания. Перечень пока не утвержден и может измениться. Официальное заявление на этот счет ожидается 27 января.



Собеседники WSJ пояснили, что страны не будут сталкиваться с общими запретами на поездки в США, но могут иметь ограничения, которые будут действовать в отношении определенных типов виз, например, деловых или гостевых, передает РБК.

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