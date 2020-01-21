Стендап-комик Александр Долгополов рассказал, что им заинтересовалась петербургская полиция

12:42 | 22.01.2020

ГУ МВД России по Московской области, Орехово-Зуевское Управление, направило запрос в петербургский бар HopHead в связи с выступлением там комика Александра Долгополова. Копию обращения полицейских опубликовал сам юморист в соцсетях, передает ТК «Дождь».



Как отмечает MK.ru, в баре HopHead записывался стендап комика «Новый час шуток», который собрал на ютубе более 2,5 млн просмотров. В письме замначальника полиции межмуниципального управления просит ООО «Бар Хоп-Хед» предоставить информацию о дате съемки и о лице, выступавшем на видео.



По мнению самого Долгополова и его подписчиков, причиной интереса МВД к его выступлению, опубликованному в сети, стали шутки о представителях власти, в том числе и о Путине.

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