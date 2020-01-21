Внешний долг России в 2019 году увеличился до почти полтриллиона долларов

12:28 | 22.01.2020

Внешний долг РФ в 2019 году увеличился на 26,8 миллиарда долларов, или на 5,9%, и составил 481,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. Ранее он находился на отметке $454,7 млрд.



По данным ЦБ РФ, на рост показателя повлияла покупка нерезидентами суверенных ценных бумаг, которые были совершены в российских рублях, а также в иностранной валюте.

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