Новый премьер-министр РФ Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

12:18 | 22.01.2020

Премьер-министр России Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию, передает russian.rt.com. Поправками займутся Минфин и Минтруд, а также «заинтересованные органы». Срок исполнения — до 11 февраля.



На прошлой неделе Путин в обращении к парламенту обозначил ряд изменений в социальной сфере, а также предложил рассмотреть поправки в конституцию, напоминает РИА «Новости».

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