На Украине потребовали повысить пошлины на сжиженный газ и дизельное топливо из России

12:11 | 22.01.2020

«Укргаздобыча», «Укртатнафта» и «Укрнафта» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на сжиженный газ и дизельное топливо из России, сообщает пресс-служба «Укртатнафты». Размер предлагаемой пошлины составляет 8,46 процента. Отмечается, что компании подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту «антиконкурентных действий при поставках».



Украинские производители нефтепродуктов обратили внимание на то, что доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизтоплива достигла 47 процентов, а на рынке сжиженного газа она достигает 55 процентов, в то время как поставки из других стран — Белоруссии, Литвы и Польши — снижаются, передает MK.ru.

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