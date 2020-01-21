Боец ММА Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за пьяный дебош

11:44 | 22.01.2020

В ночь на 21 января в Анапе был задержан за пьяный дебош российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. По информации «Кубанских новостей», боец был пьян и вел себя неадекватно. За мелкое хулиганство ему уже назначили административный арест - семь суток.



Как отмечает sport-express.ru, в поселке Су-Псех рядом с Анапой находится база отдыха «Спорт», где 38-летний Емельяненко готовится к бою с Магомедом Исмаиловым. Поединок должен пройти 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

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