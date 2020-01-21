Россия и мир
11:27 | 22.01.2020
Власти Китая предупредили об угрозе распространения коронавируса нового типа
По словам чиновника, сдерживать распространение вируса станет сложнее, так как в период Нового года по лунному календарю (24-30 января) в Китае ожидается рост пассажиропотока и перемещения людей по стране.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждены 440 случаев заражения, отмечает РИА «Новости». Также зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
© «Вечерние ведомости»
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