Власти Китая предупредили об угрозе распространения коронавируса нового типа

11:27 | 22.01.2020

Существует опасность, что коронавирус нового типа, выявленный в Китае, может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем, сообщил зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, передает «Интерфакс».



По словам чиновника, сдерживать распространение вируса станет сложнее, так как в период Нового года по лунному календарю (24-30 января) в Китае ожидается рост пассажиропотока и перемещения людей по стране.



В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждены 440 случаев заражения, отмечает РИА «Новости». Также зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

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