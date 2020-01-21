11:15 | 22.01.2020

Бывший министр культуры России Мединский станет помощником Путина по культуре, сообщает РБК со ссылкой информированные источники. Ранее Мединский, возглавлявший Министерство культуры России с 2012 года, был отправлен в отставку. Новой главой Минкульта станет руководитель Департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова. В эту должность она вступила в январе 2018 года.

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