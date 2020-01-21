Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян

11:06 | 22.01.2020

Самым популярным зарубежным политиком у россиян является президент Белоруссии Лукашенко. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Федоров в интервью газете «Известия». «Люди ценят» Лукашенко, так как он «при всех но» воспринимается в качестве пророссийского политика, пояснил Федоров.



При этом, в РФ существует и «маргинальная точка зрения», согласно которой Лукашенко — «странный, смешной и абсолютно несовременный чудак из прошлого века», отметил глава ВЦИОМ. Такое мнение в основном распространено среди политически индифферентной молодежи, считает Федоров, передает РИА «Новости».



Ранее с Лукашенко соперничал экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, правда теперь он «несколько отошел в тень», также отметил директор ВЦИОМ.

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