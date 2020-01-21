11:00 | 22.01.2020

Путин подписал указ о назначении 21 человека на министерские посты. Из них 12 – те, кто сохранил свои должности. Остальные министры пришли в кабмин вместе с новым премьером Мишустиным.



Как отмечает «Интерфакс», все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве. Шойгу остался министром обороны, Зиничев - главой МЧС, Колокольцев - главой МВД России. Кроме того, на своих должностях останутся министр энергетики Новак, министр промышленности и торговли Мантуров, глава Минтранса Дитрих, глава Минфина Силуанов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Козлов, министр сельского хозяйства Патрушев, министр строительства и ЖКХ Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Кобылкин.



В новом кабмине РФ будут работать девять новых министров. Больше всего новые назначения коснулись социального и экономического блока.

Министром экономического развития назначен бывший глава Пермского края Решетников.

Новым министром труда и социальной защиты стал замминистра финансов Котяков.

Министром здравоохранения - руководитель Росздравнадзора Мурашко.

Министром культуры стала глава департамента кинематографии Любимова.

Главой Минкомсвязи назначен вице-президент Ростелекома Шадаев.

Министром науки и высшего образования стал ректор Тюменского госуниверситета Фальков.

Министром просвещения - руководитель Рособрнадзора Кравцов.

Новым главой Минюста назначен бывший вице-премьер Чуйченко.

Новым министром спорта РФ стал глава Федерации международного студенческого спорта Матыцин.

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