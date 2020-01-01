По данным СМИ, Мутко и Васильева не войдут в состав нового кабинета министров

17:01 | 21.01.2020

И.о. министра просвещения Ольга Васильева уходит из правительства, сказали РБК источник, близкий к Белому дому, и два собеседника, близких к Министерствам просвещения и науки и высшего образования. По словам источников, кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Мишустина стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Кроме того, в новое правительство не войдет вице-премьер Виталий Мутко.



Как напоминает lenta.ru, 15 января Медведев объявил об отставке правительства. По его словам, такое решение принято на фоне объявленных президентом планирующихся изменений в Конституцию. Путин предложил на пост нового премьера руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина.

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