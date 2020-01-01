Немецкие ученые назвали вызывающие рак привычки

16:51 | 21.01.2020

Немецкие ученые назвали неочевидные факторы, провоцирующие развитие онкологии. Об этом пишет издание Focus.



В материале речь идет о том, что к таким опасным привычкам относится, например, частое сидение у окна в самолете, поскольку стекла пропускают до 47% длинных волн ультрафиолетового излучения (UVA-лучи). В результате происходит преждевременное старение кожи, и возникает риск развития онкологических заболеваний кожи, передает MK.ru.



Также онкологию может спровоцировать привычка ездить в автомобиле с открытым окном: на развитие рака легких и мочевого пузыря влияют выхлопные газы.



Вредит здоровью и регулярное употребление горячих супов и напитков. Жидкость, температура которой выше 65 градусов по Цельсию, опасна для пищевода. При воздействии высоких температур его ткани и клетки повреждаются, что со временем может спровоцировать онкологию, сообщает rg.ru.



Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы. Он увеличивается с количеством алкоголя.

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