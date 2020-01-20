14:55 | 21.01.2020

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим».



Ранее глава республики Лукашенко обвинил Москву в намерении поставлять Белоруссии сырье по завышенной цене и пригрозил, что Минск найдет других поставщиков, сообщает MK.ru.



Как напоминает iz.ru, Москва приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что с 1 января российская монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет транзитом через страну без ограничений.

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