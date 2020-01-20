В Донецке застрелили заместителя командира полка МВД ДНР

14:22 | 21.01.2020

Как сообщает портал «Новороссия» со ссылкой на главу пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниила Безсонова и корреспондента Марину Харькову, в Донецке был застрелен заместитель командира полка СпН ВВ Министерства внутренних дел ДНР Алексей Кривуля по кличке Грин.



По некоторым данным, Кривулю убили выстрелом в спину. Украинский офицер Анатолий Штефан с позывным Штирлиц в своем Telegram-канале рассказал, что Грина убили его соратники, сообщает lenta.ru.

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