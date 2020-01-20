В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

14:14 | 21.01.2020

Сбербанк пережил самую мощную DDoS-атаку в своей истории, передает РИА Новости. Зампред банка Станислав Кузнецов рассказал, что инцидент произошел в самом начале 2020 года.



По его словам, атака была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка. Она была выполнена с помощью автономных устройств IoT (Internet of Things — интернет вещей).



Атака была проведена на два ресурса Сбербанка, однако финансовая организация смогла ее выдержать в автоматизированном режиме. Кузнецов отметил, что никаких последствий после атаки не было. «Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию», — добавил Кузнецов.

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