В России могут начать направлять пьяных правонарушителей на принудительное лечение

14:10 | 21.01.2020

Суды в РФ могут получить право направлять граждан, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также выпивавших в неположенных местах, на принудительное лечение, сообщают «Известия» со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений.



Кроме того, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов.

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