ФК «Сочи» объявил об аренде футболиста «Зенита» Александра Кокорина

14:04 | 21.01.2020

Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста «Зенита» Александра Кокорина. Аренда рассчитана до окончания нынешнего сезона. После 18 туров Российской премьер-лиги ФК «Сочи» занимает последнюю строчку в таблице.



Как напоминает РБК, последний контракт с петербургским клубом (действует до конца сезона) Кокорин подписал в сентябре 2019 года. Это произошло за день до освобождения из колонии, куда футболист попал за участие в двух потасовках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 года.

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