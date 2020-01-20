Глава Пенсионного фонда России рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

14:01 | 21.01.2020

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью «Российской газете» рассказал о снижении числа пенсионеров в стране. Дроздов сообщил, что по итогам 2019 года назначено более 1 млн пенсий, из которых около 830 тысяч — по старости, однако пенсионерами стали на 355 тыс. граждан меньше в связи с повышением пенсионного возраста.



Также, по его словам, не выйдут на пенсию в 2020 году 800 тысяч россиян — сюда вошли в том числе те граждане, которые столкнулись с переносом пенсии в 2019 году.

© «Вечерние ведомости»